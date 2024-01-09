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Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Sakarya’da feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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