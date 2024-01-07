Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı! Soyunma odasını böyle izlemiş

SOYUNMA ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Tekin K., işten haksız yere kovulduğunu belirterek İş Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Yargılama sırasında Sümmani K., dosyaya kamera kayıtlarını sundu. Kayıtları izleyen Tekin K., ve çalışma arkadaşları adeta şoke oldu. Çünkü şirkette 22 adet kamera olduğunu sanan personeller 23'üncü kameranın soyunma odasında bulunduğunu ve gizlice kayıt yaptığını öğrendi.