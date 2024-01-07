Bursa’da kuyumcu soygunu! 3 dakikada 400 bin lirayla kayıplara karıştılar





İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kar maskesi takan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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