Bursa'da kuyumcu soygunu! 3 dakikada 400 bin lirayla kayıplara karıştılar
Bursa'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 4 şüpheli, yaklaşık 3 dakika içerisinde 400 bin lira değerinde altını çalarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bursa'da saat 04.30 sıralarında kuyumcu dükkanına levye kullanarak giren 4 şüpheli, 3 dakikada yaklaşık 400 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı. Maskeli şüphelilerin, altınları alma anları kamerala yansıdı.
Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana eldi. Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına otomobille gelen 4 kişiden 3'ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi.
Vitrindeki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler, içeri girdikten 3 dakika sonra geldikleri otomobille kaçtı.
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