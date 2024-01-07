07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da kuyumcu soygunu! 3 dakikada 400 bin lirayla kayıplara karıştılar

Bursa'da kuyumcu soygunu! 3 dakikada 400 bin lirayla kayıplara karıştılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
ABONE OL
Bursa’da kuyumcu soygunu! 3 dakikada 400 bin lirayla kayıplara karıştılar

Bursa'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 4 şüpheli, yaklaşık 3 dakika içerisinde 400 bin lira değerinde altını çalarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bursa'da saat 04.30 sıralarında kuyumcu dükkanına levye kullanarak giren 4 şüpheli, 3 dakikada yaklaşık 400 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı. Maskeli şüphelilerin, altınları alma anları kamerala yansıdı.



Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana eldi. Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına otomobille gelen 4 kişiden 3'ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi.

Vitrindeki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler, içeri girdikten 3 dakika sonra geldikleri otomobille kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kar maskesi takan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA