Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? işte haberin detayları...
Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Aydın ilçe belediye başkan adayları listesi...
AYDIN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
AK PARTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı.
Yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün, AK Parti Genel Merkezi'nde A Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul adayının Pazar günü açıklanacağını ifade etti.
Cumhur ittifakı ve CHP, İyi Parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
CHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Tire, Torbalı, Urla ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2024? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR / e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- CUMA HUTBESİ 5 OCAK 2024: Rahmet ve Mağfirat İklimi: Üç Aylar: Diyanet Cuma Hutbesi konusu PDF indir!
- 5.782 TL'ye yükseldi! Çocuklu ailelere her ay ödenecek! Dilekçeyle başvurmak yetiyor! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak 2024 Van'da okullar tatil mi edildi? Erzurum, Bitlis, Ankara, Bursa! Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? Ocak 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
- Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Forvetlere kale yüzü göstermeyecek! 1,87'lik dev transfer