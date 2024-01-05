05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları

Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
ABONE OL
Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında, il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? işte haberin detayları...

Yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Aydın ilçe belediye başkan adayları listesi...

AYDIN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün, AK Parti Genel Merkezi'nde A Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul adayının Pazar günü açıklanacağını ifade etti.

Cumhur ittifakı ve CHP, İyi Parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

CHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA