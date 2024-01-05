Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları

AYDIN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı açıklanacak. Adayların kalan kısmını ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken açıklayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün, AK Parti Genel Merkezi'nde A Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul adayının Pazar günü açıklanacağını ifade etti.

Cumhur ittifakı ve CHP, İyi Parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.