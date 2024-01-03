Yılbaşı gecesinde dehşete düşüren olay! 17 yaşındaki genç kız başından vuruldu

"HASTANENİN ÖNÜNE ATIP KAÇIYOR"

Güçlükle konuşan baba Özgener, "Geldiğimde gördüm ki yoğun bakımda. Kızım şu an ölümle pençeleşiyor. Arabanın içerisinde mermi patladıktan sonra hastaneye getiriyor. Önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım" dedi.

"UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI VAR"

Baba Özgener, "Bu yanlarındaki Nisa isimli kızla uzun süredir beraberler. Ama kız ailesinden kopuk. Benim kızımla tanıştıktan sonra iş patlıyor. Kız uyuşturucu satıyordu. Benim kızıma da sattırmaya çalışmışlardır. Vuran çocukta uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçakçılığı yapıyor. İlk gördüğümde her tarafı şişmişti. Boynunda yaralar vardı. Belki de kızıma başka şeyler de yapacaklardı bunlar" ifadelerini kullandı.

"BENİM KIZIMLA NE İŞİ OLABİLİR"

Fotoğrafları gösterirken isyan eden baba Bülent Özgener, "Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın iki tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir? Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne işi olabilir benim kızımla" dedi.