2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar belli oldu mu? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
Yılbaşı gecesi, binlerce kişi, hayatlarını kökten değiştirebilecek devasa 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için nefeslerini tuttular. Toplam ikramiye tutarı, tarihi bir rekora imza atarak 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'yi aştı.
Yılbaşı gecesi, binlerce kişi merakla Milli Piyango'nun büyük çekiliş sonuçlarını öğrenmek için ekran başına toplandı. Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'yle rekor kırdı. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
5.000 İLA 3.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?
31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, gece yarısına kadar devam edecek. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenerek, heyecanla beklenen sonuçlar ortaya çıkacak. Çekiliş sonucunda kazanan numaralar ve 5.000 TL ile 3.000 TL'nin sahibi olan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar
02 12 46 48 57 61 72
Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974
Son 4 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0287 0402 0569 0816 0911 0917 1283 1327 2061 23693301 3619 3945 4012 4470 4529 4863 4897 5011 51695209 5305 5380 5645 6603 6780 7080 7128 7359 85038518 8845 8921 9030 9179 9318 9590 9656 9695 9813
Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 17700 18342 20728 21226 21409 23128 23469 23615 29359 33600 35275 37261 38225 38615 40845 43107 44450 47201 48323 51169 51789 52538 54651 55189 57991 58075 58371 62286 63253 66446 67474 69652 69717 70317 70452 72253 74479 81558 82707 83758 85508 85531 86334 88315 88738 90831 93354 96455 98329 98772
En Sık Çıkan Numaralar:
3 rakamı: 3 kez
2 rakamı: 10 kez
1 rakamı: 9 kez
7 rakamı: 9 kez
4 rakamı: 7 kez
5 rakamı: 7 kez
6 rakamı: 7 kez
Son 6 Yılda Çıkan Rakamlar:
2022: 6, 5, 3, 0, 3, 0, 3
2021: 9, 8, 7, 6, 0, 6, 6
2020: 9, 8, 8, 4, 7, 5, 7
2019: 1, 3, 5, 8, 4, 9, 0
2018: 9, 7, 9, 4, 0, 3, 5
2017: 2, 7, 9, 6, 2, 8, 8
Son 10 Yılın Amorti Rakamları:
2022: 0, 6
2021: 4, 5
2020: 2, 8
2019: 2, 8
2018: 2, 8
2017: 1, 5
2016: 3, 7
2015: 4, 9
2014: 6, 9
2013: 5, 7
En Az Çıkan Amorti Rakamları:
1, 3, 4, 6 (Her biri 10 yılda sadece birer kez amorti olmuştur.)
Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayında:
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak.
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