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Çarptığını fark etmedi iki kez üstünden geçti! Kaza anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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Çarptığını fark etmedi iki kez üstünden geçti! Kaza anı kamerada

Burdur'da, öğrenci servisi şoförü, kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı Zeynep K.'yi (56) ezdi. Sürücü, öne doğru ilerleyince minibüsün altında kalan kadının üzerinden ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Zeynep K., tedaviye alınırken, şoför ise polis merkezine götürüldü.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. M.A. kullandığı 15 C 0117 plakalı servisle öğrenci almak için sokağa girdi. Öğrenciyi alıp sokaktan çıkmak için geri giden M.A., yolda bekleyen ve minibüsü fark etmeyen Zeynep K.'ye çarptı.

Yere düşen Zeynep K., minibüsün altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü, minibüsün sağ arka tekeriyle Zeynep K.'nin üzerinden geçti. Sarsıntı sonrası minibüsü durduran sürücü, sonra ileri yönde gidince kadının üzerinden ikinci kez geçti.

YOĞUN BAKIMDA

Olayın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep K., ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Zeynep K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Servis şoförü M.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde servis aracının sokağa girmesi, öğrencinin servise binmesi, minibüsün geri giderken kadına çarpması, sonra ilerleyince ikinci kez kadının üzerinden geçmesi yer aldı.

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