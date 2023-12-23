Çarptığını fark etmedi iki kez üstünden geçti! Kaza anı kamerada

YOĞUN BAKIMDA

Olayın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep K., ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Zeynep K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Servis şoförü M.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.