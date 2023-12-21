21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?

21 Aralık, Kış Gündönümü olarak bilinir ve bu özel gün, Güneş'in Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği anı işaret eder. Bu durum, Kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını simgelerken, güneyde ise yaz mevsiminin habercisi olur. Kış Gündönümü, günlerin Kuzey yarımkürede uzamaya, güneyde ise kısalma eğilimine girdiği bir dönemeçtir. Peki en uzun gece ne zaman, hangi gün, bugün mü başlıyor?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?