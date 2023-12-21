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21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?

21 Aralık, yılın en kısa gündüzüne ve en uzun gecesine işaret eden Kış Gündönümü'nü temsil eder. Bu tarih, Güneş'in doğrudan Oğlak Dönencesi üzerinde göründüğü anı ifade eder ve bu durum Kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını simgeler. Oğlak Dönencesi'ne dik gelen güneş ışınları, Kuzey yarımkürede yere dik olarak düşer, bu da günlerin kısa ve gecelerin uzun olmasına neden olur.

21 Aralık, Kış Gündönümü olarak bilinir ve bu özel gün, Güneş'in Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği anı işaret eder. Bu durum, Kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını simgelerken, güneyde ise yaz mevsiminin habercisi olur. Kış Gündönümü, günlerin Kuzey yarımkürede uzamaya, güneyde ise kısalma eğilimine girdiği bir dönemeçtir. Peki en uzun gece ne zaman, hangi gün, bugün mü başlıyor?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine solstis (gündönümü) tarihleri denir. 21 Aralık her yıl Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü başlangıcıdır. Aynı zamanda 21 Aralık yılın en uzun gecesidir.

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

KUZEY YARIMKÜREDE GÜNLER UZUYOR!

Kış gündönümünde yani 21 Aralık tarihinde güneş ışıkları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile gelir. 21 Aralık Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcıdır.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de geceler kısalırken gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise geceler uzarken gündüzler kısalmaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

EN UZUN GECE NEREDE?

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en kısa gece Hatay'da yaşanırken en uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.

21 ARALIK'TA NELER OLUYOR?

📍Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

📍Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

📍Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

📍Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

📍Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bugün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

📍Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

📍Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

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