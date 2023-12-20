İstanbul’da kentsel dönüşümün yol haritası belli!





"YENİ YERLEŞİM ALANI YERİNE 'REZERV ALAN' TABİRİ GELDİ"

2012 yılında çıkarılan yasada yer alan 'yeni yerleşim alanı' tabirinin çıkarılarak 'rezerv alan' tabirinin eklendiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bunu niye çıkardık? Mahkemeler, 'yeni yerleşim alanı' denince şehirlerin uzağında boş bir araziyi anladıkları için yürütmeyi durdurma ve oradaki işi tıkama yoluna gidiyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 'rezerv alan' diyor, ilan ediyor; bakın, tamamının içi dolu. Biz de 'Haklısın' dedik, verdik; kötü bir şey değil ki, vatandaşın evini yıkmak için istemiyor ki, tapularını alıp gasp etmek için istemiyor ki, burayı dönüştürmek için istiyor. Bu tabiri koyduğumuzda her türlü yardımı alabilecek; kira yardımı da alacak, rezerv alandan da istifade edecek, taşınma yardımı da alacak ve orada işleme başlayabilecek. Yasada değişen hiçbir şey yok. Sadece, 'yeni yerleşim alanı' tabiri oradan çıkarılmış oldu. Onun dışında değişen bir şey yok. 11 sene içerisinde tapusu elinden alınıp da sokağa atılan bir vatandaş gördünüz mü? Kadıköy'deki evi alınıp da Sultanbeyli'den ev verildiğini gördünüz mü?" şeklinde konuştu.