Darphane’den 5 lira açıklaması! Atatürk’e benzemediği iddia edilmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.