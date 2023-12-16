Çanakkale’de şiddetli yağış: Kepez Deresi taştı





KEPEZ DERESİ TAŞTI

Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Derede bulanan ve su alan bazı tekneler de zarar gördü.