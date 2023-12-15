Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?

1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, öğrencilerine yerli tüketim bilincini kazandırmaktır. Yerli malı haftası süresince okullarda yapılan etkinliklerde "yerli malını kullanmanın önemi" vurgulanır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca tutumlu olmanın ve bilinçli tüketiciliğin öneminin üzerinde durulur.