Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?
"Yerli malı haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yerli Malı Haftası, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık ve yerli üretime olan vurgusunu yansıtan önemli bir etkinliktir. İlk olarak 1946 yılında kutlanmaya başlanan bu hafta, I. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla başlatılmıştır. İşte Yerli Malı Haftası'nın tarihçesi ve önemi...
Yerli Malı Haftası, 1946 yılından itibaren ülkede üretilen ve tüketilen mal ve hizmetlere vurgu yaparak, yerli tüketimin artırılmasını hedefleyen anlamlı bir etkinliktir. Bu hafta içinde, özellikle okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilere yerli malı kullanımının önemi anlatılır. İşte haberin detayları...
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
YERLİ MALI HAFTASI NASIL KUTLANIR?
Yerli Malı Haftası, ülkemizde yerli üretimi desteklemek ve yerli malı tüketimini artırmak amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliktir. Okullarda, bu haftanın amacına uygun olarak çeşitli etkinlikler düzenlenir.
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1.Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı.
Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.
1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Haftanın amacı, öğrencilerine yerli tüketim bilincini kazandırmaktır. Yerli malı haftası süresince okullarda yapılan etkinliklerde "yerli malını kullanmanın önemi" vurgulanır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca tutumlu olmanın ve bilinçli tüketiciliğin öneminin üzerinde durulur.
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- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?
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