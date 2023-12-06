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Yerli Malı Haftası 2023 | Yerli Malı haftası nedir, ne zaman, neden kutlanır? İşte örnek yiyecek listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Yerli Malı Haftası 2023 | Yerli Malı haftası nedir, ne zaman, neden kutlanır? İşte örnek yiyecek listesi...

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de 1946 yılından bu yana kutlanan ve yerli üretimin, tutumlu yaşamın ve yerli malı kullanımının önemini vurgulayan anlamlı bir etkinliktir. Her yıl Aralık ayında düzenlenen bu hafta, özellikle okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bu kapsamda, öğrencilere tutumlu olmanın, yerli malı kullanmanın ve yatırım yapmanın değeri anlatılır.

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de aralık ayında kutlanan önemli bir etkinlik olup, yerli tüketimi artırmayı hedefler. Bu özel hafta, I. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği dönemde, yabancı ülkelere olan bağımlılığı azaltmak ve toplumsal bilinci güçlendirmek amacıyla başlatılmıştır. Yerli Malı Haftası, yerli üretimi desteklemeyi, vatandaşları yerli malı kullanmaya teşvik etmeyi ve ekonominin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlar. Peki Yerli Malı haftası nedir, ne zaman, neden kutlanır?

YERLİ MALI HAFTASI 2023 NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası 2023 için sayılı günler kaldı. Her yıl düzenli olarak kutlanan Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası günümüzde hala devam ediyor.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur. Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

YERLİ MALI HAFTASI ÖRNEK YİYECEK LİSTESİ

Yerli Malı Haftası'nda götürülebilecek yiyecekler listesi;

Ayva ve turunçgil gibi meyveler

Kuru yemişler

Muz

Kekler

Poğaçalar, börekler, çörekler

Patlamış mısır

Kestane

Simit

Ekmek-reçel vb.

Yer fıstığı

Fındık

Zeytin

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