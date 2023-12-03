Sancaktepe'de restoranda yangın
Son dakika haberi Sancaktepe'de 4 katlı binanın altındaki restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 05.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın altındaki restoranda çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle restoranda başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı.
Yangının büyümesiyle alevler, restoranın bulunduğu binanın üst katlarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Söndürülen yangının ardından restoranda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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