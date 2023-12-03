Sancaktepe’de restoranda yangın

Yangın saat 05.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın altındaki restoranda çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle restoranda başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı.