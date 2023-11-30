30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
ABONE OL
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç ve ürün operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Depodaki aramalarda 776 bin 86 zayıflama ve cinsel içerikli ilaç, 463 bin 188 zayıflama çayı ve kahvesi ile 281 bin 216 cinsel içerikli macun ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA