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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan burs müjdesi! 9 bin liraya çıkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan burs müjdesi! 9 bin liraya çıkıyor

Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek burs miktarının artırılacağını açıkladı. Prof. Dr. Özvar, "Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz.'' dedi.

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