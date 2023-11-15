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Ne metro geliyor ne yürüyen merdivenler çalışıyor! İstanbullular CHP'li İBB'ye isyan etti: Mağduruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Ne metro geliyor ne yürüyen merdivenler çalışıyor! İstanbullular CHP’li İBB’ye isyan etti: Mağduruz

İstanbul’da geç gelen metro ve istasyonlarda yürümeyen merdivenler vatandaşları adeta çileden çıkardı. Vatandaşlar, metrolarda metrelerce kuyrukların oluştuğunu ve yürüyen merdivenlerin durması nedeniyle işlerine geç kaldıklarını söyledi.

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