Tanesi 1200 TL! Türk mutfağının vazgeçilmezi! Tüyü bile para ediyor

Büyümesi, beslenmesi, bakımı oldukça zahmetli olduğu için fiyatı da ister istemez pahalı oluyor. Doğal yöntemlerle kesilerek kurutulan kaz eti lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahiptir. Kazların bir kısmını bizler kışlık ihtiyaçlarımız için muhafaza ediyoruz, il dışındaki akrabalara gönderiyoruz kalanları ise satıyoruz."