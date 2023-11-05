Tefekkür ne demek? Tefekkür ne anlama geliyor? TDK kelime anlamı...

Arapça bir sözcük olan tefekkür, fikir kökünden türetilmiştir. Anlam itibariye fikir etmek yani düşünmek demektir. Ancak bu sözcüğün anlamının içerdiği düşünmek eylemi, sıradan bir düşünme değildir. Bu sözcük ile kastedilen şey, dini bir anlam taşımaktadır.