Tefekkür ne demek? Tefekkür ne anlama geliyor? TDK kelime anlamı...
"Tefekkür nedir, anlamı ne demek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Tefekkür kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte tefekkür TDK kelime anlamı...
"Tefekkür nedir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Tefekkür kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tefekkür kelimesi, Arapça kökenli olup "fikir" kökünden türetilmiştir. Anlam itibariyle fikir etmek, düşünmek anlamını taşır.
Arapça bir sözcük olan tefekkür, fikir kökünden türetilmiştir. Anlam itibariye fikir etmek yani düşünmek demektir. Ancak bu sözcüğün anlamının içerdiği düşünmek eylemi, sıradan bir düşünme değildir. Bu sözcük ile kastedilen şey, dini bir anlam taşımaktadır.
TEFEKKÜR NE DEMEK?
Tefekkür kelimesi, Allah'ın yaratış şeklini, kainatı ve yaşamı düşünmek anlamını içermektedir. İnsan, yaşadığı hayatı analiz etmeli, düşünmelidir. Çevrede olan her şeye anlamlar yüklemek ve açıklama getirmek tefekkür kelimesiyle karşılık bulmaktadır.
Tefekkür, bazen insanın kendi yaşamını değerlendirmesi anlamına da gelmektedir. Yani tefekkür nedir sorusu, insanın kendiyle yüzleşmesi olarak da açıklanabilir.
İnsanın günahlarını düşünmesi, yaptığı hataları hatırlaması da bir tefekkürdür. Ve bu hatalardan bir ders çıkararak, onların tekrarına düşmemek, tefekkürün içerdiği kavramlardır.
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- Tefekkür ne demek? Tefekkür ne anlama geliyor? TDK kelime anlamı...
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