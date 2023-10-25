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Kış lastikleri ne zaman takılacak 2023? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Kış lastikleri ne zaman takılacak 2023? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu?

"Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?", "Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?" gibi sorular araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Havaların soğuması, araç sahiplerini yaklaşan kış mevsimine hazırlamak için harekete geçiriyor. Bu dönemde sıkça karşılaşılan donma, buzlanma ve kar yağışı gibi hava koşulları, trafik güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. İşte kış lastiği hakkında merak edilenler...

"Kış lastiği uygulaması başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri, kış lastikleri arayışına girmeye başladı. Peki, "Kış lastiği takmamanın cezası nedir, hangi araçlar için zorunlu?" İşte, haberin detayları...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

İşte 2023 kış lastiği fiyatlarından bazıları:

Dayton 205/55R16 DW510E 91H - 2023 Üretim - 1.270 TL

Goodyear 205/55 R16 91h Ultragrip 8 Ms 2022 Üretim - 1.630 TL

Lassa 175/65r14 82T M+S (SFM) 69db Snoways4 - 1.300 TL

Petlas 205/55 R16 TL 91H SNOWMASTER 2 Petlas Yeni Desen 2023 Üretim - 1.545 TL

Goodyear 205/55 R16 91h Ultragrip Ug 8 Kış Lastiği 2023 Üretim - 1.850 TL

Bridgestone 215/55R17 LM005 98V XL M+S SFM 2023 - 3.500 TL

Petlas 175/70 R13 82T Snowmaster 2 Oto (Üretim Yılı: 2023) - 1.019,90 TL

Petlas 185/65 R14 TL 86T SNOWMASTER 2 Petlas Yeni Desen 2023 Üretim - 1.194 TL

Bridgestone 215/65R16 Blizzak LM005 98H M+S SFM 2023 Tarihli 4*4 SUV - 2.750 TL

Kış lastiği fiyatları, lastiklerin markasına, boyutuna ve üretim tarihine göre değişkenlik gösterebilir. Kış lastiği alırken, aracınızın lastik ölçülerini ve ihtiyacınızı dikkate almanız önemlidir.

Ayrıca, yerel hava koşullarını ve sürüş ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurarak en uygun kış lastiği seçimini yapmanız tavsiye edilir. Güvenli sürüş için doğru kış lastikleri, buz ve karlı yollarda daha iyi bir kontrol sağlar.

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