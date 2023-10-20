Görüntüler Türkiye'den! Balıkçıların ağına bu kez ayı takıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı. Balıkçılar, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.
Keşap ilçesi açıklarında tekneleriyle balık avına çıkan kıyı balıkçıları, yaklaşık 2 mil açıkta denizde yüzen yavru bir ayı gördüler.
Bir süre takip ettikleri ayının bitkin ve boğulmak üzere olduğunu fark eden balıkçılar, ağlarıyla yakaladıkları ayıyı tekneye çıkarıp kıyıya getirdiler.
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