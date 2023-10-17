Av tüfeğiyle dehşet saçtı! Husumetlisine ateş etti 7 yaşındaki çocuğu vurdu

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.Y., aracında bulunan tüfekle fırında gördüğü P.S.ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar iş yerinde bulunan A.A. isimli erkek çocuğa isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.