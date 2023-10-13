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Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? Green Card son başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2023
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Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? Green Card son başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

"Green Card başvurusu ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular başladı. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar...

"Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? Green Card son başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorularının cevpaları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD'de çalışmak isteyen ve ülke içinde yeşil kart (green card) başvurusu yapmak isteyenler için süreç başladı. Yakın zaman önce başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, konu hakkında detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı.

Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

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