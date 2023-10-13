Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...

Yılın sonlarına yaklaşırken, 2024 yılının resmi ve dini günler takvimi merakla bekleniyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri, merak konusu oluyor. Peki, bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2024 resmi ve dini günler takvimi...