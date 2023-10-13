Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
Yeni yıla kısa süre kala resmi ve dini günler takvimi merak konusu oluyor. Bununla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi de araştırılmaya başladı. Dini bayramlar, İslam takvimi olan Hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl farklı tarihlerde kutlanıyor. Peki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte, tarihler...
Yılın sonlarına yaklaşırken, 2024 yılının resmi ve dini günler takvimi merakla bekleniyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri, merak konusu oluyor. Peki, bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2024 resmi ve dini günler takvimi...
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ VE DİNİ TAKVİM
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI OLACAK?
Resmi tatil günlerinde özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, kamu kurumları, eczaneler, noterler, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar kapalı oluyor. Hastanelerde acil servisler dışında kapalı olurken Aile Sağlığı (sağlık ocakları) faaliyetlerine ara veriyor. Noter ve eczaneler ise nöbetçi sistemde çalışmaya devam ediyor.
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