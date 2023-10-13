13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...

Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...

Yeni yıla kısa süre kala resmi ve dini günler takvimi merak konusu oluyor. Bununla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi de araştırılmaya başladı. Dini bayramlar, İslam takvimi olan Hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl farklı tarihlerde kutlanıyor. Peki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte, tarihler...

Yılın sonlarına yaklaşırken, 2024 yılının resmi ve dini günler takvimi merakla bekleniyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri, merak konusu oluyor. Peki, bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2024 resmi ve dini günler takvimi...

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ VE DİNİ TAKVİM

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI OLACAK?

Resmi tatil günlerinde özel ve kamu bankaları, okullar, üniversiteler, kamu kurumları, eczaneler, noterler, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar kapalı oluyor. Hastanelerde acil servisler dışında kapalı olurken Aile Sağlığı (sağlık ocakları) faaliyetlerine ara veriyor. Noter ve eczaneler ise nöbetçi sistemde çalışmaya devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA