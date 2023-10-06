06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri GREEN CARD BAŞVURU SİTESİ 2023 | Dvprogram.state.gov | DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi...

GREEN CARD BAŞVURU SİTESİ 2023 | Dvprogram.state.gov | DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2023
ABONE OL
GREEN CARD BAŞVURU SİTESİ 2023 | Dvprogram.state.gov | DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sonuç tarihi...

"ABD DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı?", "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soruların cevabı merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, Green Card (yeşil kart) başvuru linki 2023...

"ABD DV Lottery Green Card başvuru nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Başvuru yapmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, 2023 Green Card başvurusu yaparken dikkat edilecek noktalar...

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

4 Ekim tarihinde başlayan Green Card başvuruları 7 Ekim tarihinde sona erecek.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.

- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.

GREENCARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA