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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Cuma İETT, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Cuma İETT, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak?

İstanbul'un Kurtuluşu, 6 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün dolayısıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorgulanıyor. İşte, 6 Ekim Cuma günü toplu taşıma tarifesi hakkında merak edilenler...

6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız bir gündür. Bu tarih, İstanbul'un kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı önemli bir dönemin anısını yaşatmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar, "Bugün toplu taşıma bedava mı 2023?" sorusunu gödeme getiriyor. İşte, haberin detayları...

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'de otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT tarafından yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar veya iş yerleri kapalı olmayacak.

6 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen marmarayın ücretsiz olup olmayacağı ise henüz belli olmadı. TCDD'den konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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