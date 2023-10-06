Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Cuma İETT, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak?

6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız bir gündür. Bu tarih, İstanbul'un kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı önemli bir dönemin anısını yaşatmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar, "Bugün toplu taşıma bedava mı 2023?" sorusunu gödeme getiriyor. İşte, haberin detayları...