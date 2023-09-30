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20 ilde 'Narkogüç' operasyonu! 90 zehir taciri enselendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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20 ilde ’Narkogüç’ operasyonu! 90 zehir taciri enselendi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı olarak "Narkogüç" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya bu operasyonalr kapsamında 90 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

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