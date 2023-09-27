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THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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THY’nin bazı seferleri İtalya’da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, İtalya genelinde yapılacak olan grev nedeniyle İstanbul-Milano hattında yarın ve 29 Eylül'de yapılacak olan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

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