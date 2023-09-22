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Dünya şampiyonu Çavuşoğlu Yalova’da coşkuyla karşılandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Dünya şampiyonu Çavuşoğlu Yalova’da coşkuyla karşılandı

2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova’da coşkuyla karşılandı.

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