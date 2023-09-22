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Bursa'da tır devrildi: 25 ton enerji içeceği yola savruldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Bursa’da tır devrildi: 25 ton enerji içeceği yola savruldu!

Son dakika haberleri... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, tırın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola saçıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa yönüne giden Ali Güler (28) yönetimindeki 41 AIY 410 plakalı enerji içeceği yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Devrilip sürüklenen tır, refüjdeki bariyerlere çarpıp durdu. Kazada, tırın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola savruldu.



İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Ali Güler, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, otoyolun Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları çalışanları yola saçılan enerji içeceklerini topladı; tır, vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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