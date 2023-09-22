Bursa’da tır devrildi: 25 ton enerji içeceği yola savruldu!





İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Ali Güler, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, otoyolun Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları çalışanları yola saçılan enerji içeceklerini topladı; tır, vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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