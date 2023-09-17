Emanet araçla takla attı! Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

"OLAN ARABAYA OLDU"

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen otomobilin sahibi A.T., "Çok şükür bir şey olmadı. Bütün polis ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederim. Olan arabaya oldu. Sebebini bilmiyorum çünkü olay yerinde yoktum, araba benim üzerime. Allah'a şükür araç içerisindekilere çok bir şey olmadı" dedi.

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