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Sahte doktordan sonra şimdi de sahte hemşire! Ordu'da devlet hastanesini karıştıran olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Sahte doktordan sonra şimdi de sahte hemşire! Ordu’da devlet hastanesini karıştıran olay

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da patlak veren sahte doktor skandalının ardından şimdi de Ordu'da sahte hemşire vakası yaşandı. Ünye ilçesinde bulunan devlet hastanesinde kendisini hemşire olarak tanıtan kişi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Ordu'da hemşire forması ile geldiği hastanede kendini hemşire olarak tanıtan kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ait bazı alanlarda dolaşan ve adının R.K. olduğunu söyleyen kişinin hastalara ve personele kendini, hastaneye yeni atanan hemşire olarak tanıttığı belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Acil Servis çalışanlarının aynı gün 22.00 civarında hemşire forması da giyinen kişinin davranışlarından şüphelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Vardiya sorumlusu yaka kartını görmek istediğinde yaka kartına nüfus cüzdanının takılı olduğu, nüfus cüzdanında da isminin C.K. olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Acil Servis vardiya şefi olaydan şüphelenmesi üzerine kişiye beklemesini söylemiş ve güvenlik çağırmak üzere gittiğinde şahıs olay yerinden kaçmıştır.

Konu ile ilgili yapılan geriye yönelik inceleme ve kamera görüntülerinde kişinin 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kantin bekleme alanlarında, aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenmesinde tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmış olup ilgili kamera kayıtlarının hazırlanmasına müteakip Cumhuriyet Savcılığına 14 Eylül 2023 tarihiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

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