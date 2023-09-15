Sahte doktordan sonra şimdi de sahte hemşire! Ordu'da devlet hastanesini karıştıran olay
Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da patlak veren sahte doktor skandalının ardından şimdi de Ordu'da sahte hemşire vakası yaşandı. Ünye ilçesinde bulunan devlet hastanesinde kendisini hemşire olarak tanıtan kişi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.
Ordu'da hemşire forması ile geldiği hastanede kendini hemşire olarak tanıtan kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ait bazı alanlarda dolaşan ve adının R.K. olduğunu söyleyen kişinin hastalara ve personele kendini, hastaneye yeni atanan hemşire olarak tanıttığı belirtildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Acil Servis çalışanlarının aynı gün 22.00 civarında hemşire forması da giyinen kişinin davranışlarından şüphelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Vardiya sorumlusu yaka kartını görmek istediğinde yaka kartına nüfus cüzdanının takılı olduğu, nüfus cüzdanında da isminin C.K. olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Acil Servis vardiya şefi olaydan şüphelenmesi üzerine kişiye beklemesini söylemiş ve güvenlik çağırmak üzere gittiğinde şahıs olay yerinden kaçmıştır.
Konu ile ilgili yapılan geriye yönelik inceleme ve kamera görüntülerinde kişinin 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kantin bekleme alanlarında, aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenmesinde tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmış olup ilgili kamera kayıtlarının hazırlanmasına müteakip Cumhuriyet Savcılığına 14 Eylül 2023 tarihiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
- Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı kadroda! Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
- KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! En düşük maaş ne kadar olacak? İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...
- Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- MEB ortak sınav tarihleri 2023-24 | Okullarda ortak sınav ne demek, Türkiye geneli sıralama belli olacak mı? İl, ilçe, okul geneli detayı...
- Nejat İşler'e ne oldu, hastaneye mi kaldırıldı? Nejat İşler sağlık durumu nasıl son dakika?
- GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- Bir kase yoğurt ile tığ gibi kalın! 4 günde -6 KG garantili diyet reçetesi...
- Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Öğretmenlere kırtasiye, eğitim ödeneği yattı mı?
- İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2023? ww.meb.gov.tr