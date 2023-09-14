Bekçileri görünce Kalaşnikof’u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçtılar

Olay, saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevinde olan mahalle bekçileri, motosiklet üzerinde iki kişinin kendilerine yaklaştığını, arkada oturan kişinin elinde ise Kalaşnikof marka silah taşıdığını fark etti.