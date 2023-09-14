Bekçileri görünce Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçtılar
Adana'da motosiklet üzerinde elinde Kalaşnikof marka silahla ilerleyen iki kişi, mahalle bekçilerinin kendilerini fark etmesi üzerine, yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu, şüphelilerden biri yakalanırken, silah ise bir apartmanın otoparkına atılmış halde bulundu. Şüphelilerin kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevinde olan mahalle bekçileri, motosiklet üzerinde iki kişinin kendilerine yaklaştığını, arkada oturan kişinin elinde ise Kalaşnikof marka silah taşıdığını fark etti.
BEKÇİLERİ GÖRÜNCE TABANVAY!
Mahalle bekçilerinin durdurmak istediği şüpheliler, motosikleti devirdikten sonra yaya olarak ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Bekçilerin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin takibi sonucu şüphelilerden birini yakalanırken, silah ise bir apartmanın otoparkına atılmış halde bulundu. İçinde 30'a yakın mermi bulunan silah, olay yerinde yapılan parmak izi çalışmasının ardından kriminal inceleme için emniyete götürüldü.
Öte yandan, üzerinde plaka bulunmayan motosikletin şasi numarasından sorgu yapan ekipler, çalıntı olduğunu belirledi.
Ekipler, gözaltına alınan şüpheliyi polis merkezine götürürken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor. Şüphelilerin, iş yeri, ikamet ya da araç kurşunlamasına giderken yakalandıkları ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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