Sultangazi'deki kaldırım taşlı saldırıya 2 tutuklama
İstanbul Sultangazi'de bir lise öğrencisini kaldırım taşı ile yaralayan, arkadaşının ise kulağını yaran şahıs ve yanındaki bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı. Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu.
Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K'nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.'nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.
ŞÜPHELİ VE BERABERİNDEKİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede O.A.A'nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlenmişti.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı dönemindeki şehir isimleri açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...
- KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? KPSS tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye elenen yarışmacı kim oldu? Kimse beklemiyordu...
- TCKN ile başvurana 33 bin 387 TL para yardımı! 90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! Şartları karşılayan koşsun!
- 2 malzemeyle dişleriniz bembeyaz olacak! 5 dakikada parıl parıl yapıyor! 7 günde bir...
- Kırtasiye yardımı 2023 ne zaman verilecek, ne kadar? Kırtasiye yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? İllere göre ödeme listesi...
- Vertigo için İbrahim Saraçoğlu'ndan doğal tedavi! Bu bitkisel kür karışımı size nefes aldıracak!
- 973 bin TL'ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz! TOKİ' den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 5. sezon tarihi açıklandı mı?
- Safer ayı ne demek, anlamı nedir? 2023 Safer ayı ne zaman bitecek, son günü hangi tarihte?
- Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Gıpta Ofis ne zaman borsada işlem görecek?
- DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2023 | 11 Eylül ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları son dakika! DGS ek yerleştirme ne zaman? sonuc.osym.gov.tr