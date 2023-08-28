Yarına dikkat! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, yarından başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.