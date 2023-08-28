Yarına dikkat! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
YAŞAM AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, yarından başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 1 Eylül Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.
Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 32-34, Edirne'de 31-37, Kırklareli'de 32-36,Tekirdağ'da 30-32, Yalova'da 29-31, Kocaeli'de 34-37, Sakarya'da 33-37 derece olması bekleniyor.
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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