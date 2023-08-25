Konya'da korkutan tablo! 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde...
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, yaptığı açıklamada ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını ifade etti.
Çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan işçiler, durumu yetkililere bildirdi.
Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, yaptığı açıklamada ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.
Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?
- UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM | Türkiye 24 Ağustos 2023 ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor?
- EYT sistemi 2. Torba Yasa ile yenilendi! 2 madde reform niteliğinde! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro, kısmi emeklilik...
- Yastıkla buluşur buluşmaz şıppadanak uyuyun! Uykusuzluk çekenlere mucize reçete: 5 dakikada hazır!
- Dinamo Kiev-Beşiktaş MAÇ SONUCU | Dinamo Kiev BJK maçı kaç kaç bitti?
- SGK-SSK, Bağ-kur'lular emekliliğiniz yanabilir! Hizmet dökümünüzdeki 3 harf tehlikeye sokuyor! EYT'de gün prim yıl şartı...
- 3600 ek göstergeyle memura, emekliye piyango vuracak! 12.900 TL maaş alan 4C'liye 15.800 TL cepte! Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı
- FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
- Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!
- ANLIK ALTIN FİYATLARI 2023 | 24 Ağustos altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
- Sabah yorgunluğunu silip atacak! Beyniniz C, B, Magnezyumla dolup taşacak! 5 altın değerinde fayda...