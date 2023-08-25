Konya’da korkutan tablo! 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde...

Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, yaptığı açıklamada ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.

Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı." dedi.