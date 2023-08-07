Düzce’de feci kaza! Minibüs tıra çarptı: 10’u çocuk 20 yaralı

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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