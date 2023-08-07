Düzce'de feci kaza! Minibüs tıra çarptı: 10'u çocuk 20 yaralı
Düzce'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a, minibüs çarptı. Kazada Zennure Özay yaşamını yitirdi, 10'u çocuk 20 kişi ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için aracını emniyet şeridine çeken Ramazan E.'nin kullandığı tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüsün ön tarafı hurdaya döndü.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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