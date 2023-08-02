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Adana'da feci kaza! TIR pikaba çarptı yaşamlarını yitirdiler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Adana’da feci kaza! TIR pikaba çarptı yaşamlarını yitirdiler

Adana'da gerçekleşen kazada TIR, bir pikaba arkadan vurdu. Pikapta olan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 şahıs yaşamını yitirdi. Hastanede yaşamını yitiren kişilerden birinin 34 yaşındaki Elif Mura olduğu belirtildi.

Adana'da TAG Otoyolu'nda TIR, bir pikaba arkadan çarptı.

Kaza sebebiyle hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Elif Mura ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PİKAP SÜRÜKLENDİ

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Kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen pikaba sol arka tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle pikap, sol şeride doğru sürüklendi. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ TÜM MÜDAHALELRE RAĞMEN KURTARILAMADI

Pikapta ağır yaralanan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı iki kişi, kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

O KAZADAKİ DETAYA YALANLAMA GELDİ

Kazada hayatını kaybeden Elif Müra'nın hamile olduğu iddiaları ailesinin yanında hukuken de yalanlandı.

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