Adana’da feci kaza! TIR pikaba çarptı yaşamlarını yitirdiler

PİKAP SÜRÜKLENDİ

Kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen pikaba sol arka tarafından çarptı.