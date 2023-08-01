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Bodrum'da makilik yangını! Tatilciler alevleri meraklı gözlerle izledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023
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Bodrum’da makilik yangını! Tatilciler alevleri meraklı gözlerle izledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlülerin mahallesi olarak bilinen Türkbükü'nde başlayan yangını tatilciler meraklı gözlerle izledi. Dumanlar gökyüzünü siyaha bürürken otluk yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Türkbükü Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahayele hava araçları da destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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