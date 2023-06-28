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İzmir'de göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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İzmir’de göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan tarafına geçiş yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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