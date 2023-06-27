Ankara’da kan donduran vahşet! Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
Kan donduran olay Ankara’da meydana geldi. 53 yaşındaki Zeliha Yağmur, aile içinde çıkan tartışmada 27 yaşındaki oğlu Sefa Yağmur tarafından defalarca bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. 27 yaşındaki Sefa Yağmur, tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. İşte ayrıntılar...
ANNE VE OĞLU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta meydana geldi. Sefa Yağmur ile annesi Zeliha Yağmur arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ANNESİNE BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışma sırasında Sefa Yağmur, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Zeliha Yağmur, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, yaşanan gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden ayrılmayan zanlı Sefa Yağmur ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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