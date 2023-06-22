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Mersin'de etkili olan hortum seralara hasar verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Mersin’de etkili olan hortum seralara hasar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.

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