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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.22'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş Göksun ilçesinde saat 21.22'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-06-20

Saat:21:22:47 TSİ

Enlem:37.959 N

Boylam:36.279 E

Derinlik:10.39 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-06-20 21:22:4737.95936.27910.39ML3.5Göksun (Kahramanmaraş)591648

2023-06-20 20:58:1337.83136.2067.0ML1.6Saimbeyli (Adana)591646

2023-06-20 20:39:5838.10836.8617.0ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)591647

2023-06-20 20:38:0137.29736.6597.0ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)591645

2023-06-20 20:32:4137.97336.6027.0ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)591644

2023-06-20 20:26:1737.82936.2017.04ML2.1Saimbeyli (Adana)591641

2023-06-20 20:19:0636.22336.1019.36ML2.4Defne (Hatay)591642

2023-06-20 20:05:3537.05830.0047.0ML1.8Korkuteli (Antalya)591643

2023-06-20 19:34:1838.16637.8067.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)591640

2023-06-20 19:28:4440.59335.2217.0ML0.9Mecitözü (Çorum)591639

2023-06-20 19:19:3736.24131.42230.97ML1.8Akdeniz - [51.96 km] Alanya (Antalya)591638

2023-06-20 19:16:3938.27638.2187.03ML1.0Yeşilyurt (Malatya)591637

2023-06-20 19:03:5138.27538.0616.72ML1.1Akçadağ (Malatya)591636

2023-06-20 18:55:3538.09638.3557.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)591632

2023-06-20 18:42:5037.82426.89911.85ML2.2Ege Denizi - [27.54 km] Seferihisar (İzmir)591634

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