Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.22'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş Göksun ilçesinde saat 21.22'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-20
Saat:21:22:47 TSİ
Enlem:37.959 N
Boylam:36.279 E
Derinlik:10.39 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023-06-20 21:22:4737.95936.27910.39ML3.5Göksun (Kahramanmaraş)591648
2023-06-20 20:58:1337.83136.2067.0ML1.6Saimbeyli (Adana)591646
2023-06-20 20:39:5838.10836.8617.0ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)591647
2023-06-20 20:38:0137.29736.6597.0ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)591645
2023-06-20 20:32:4137.97336.6027.0ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)591644
2023-06-20 20:26:1737.82936.2017.04ML2.1Saimbeyli (Adana)591641
2023-06-20 20:19:0636.22336.1019.36ML2.4Defne (Hatay)591642
2023-06-20 20:05:3537.05830.0047.0ML1.8Korkuteli (Antalya)591643
2023-06-20 19:34:1838.16637.8067.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)591640
2023-06-20 19:28:4440.59335.2217.0ML0.9Mecitözü (Çorum)591639
2023-06-20 19:19:3736.24131.42230.97ML1.8Akdeniz - [51.96 km] Alanya (Antalya)591638
2023-06-20 19:16:3938.27638.2187.03ML1.0Yeşilyurt (Malatya)591637
2023-06-20 19:03:5138.27538.0616.72ML1.1Akçadağ (Malatya)591636
2023-06-20 18:55:3538.09638.3557.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)591632
2023-06-20 18:42:5037.82426.89911.85ML2.2Ege Denizi - [27.54 km] Seferihisar (İzmir)591634
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