Son dakika: Hindistan'da tren kazası: 50 kişi öldü
Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.
Birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN İLK AÇIKLAMA!
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.
Hindistan'da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.
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