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Son dakika: Hindistan'da tren kazası: 50 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Son dakika: Hindistan’da tren kazası: 50 kişi öldü

Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğünü bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

Hindistan'da feci bir tren kazası meydana geldi. Ülkenin Orissa eyaletinde yaşanan tren kazasında 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN İLK AÇIKLAMA!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.

Hindistan'da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.

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