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Bileciklilerin yaz yağmuruyla imtihanı! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Bileciklilerin yaz yağmuruyla imtihanı! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti

Bilecik’te aniden bastıran yaz yağmuru kenti göle çevirdi. Alt yapı yetersizliği ve rögarların düzenli temizlenmemesi nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklar dereye döndü. CHP’li Belediye her yağmurda olduğu gibi Bileciklileri yaz yağmurunda bile mağdur etti.

Bilecik'te dün öğleden aniden bastıran ve sadece 20 dakika süren sağanak yağmur, kenti esir aldı. Yolar dereye döndü, alt geçitleri su bastı. Araçlar yollarda mahsur kalırken, Bilecikliler de büyük mağduriyet yaşadı.

Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın sadece konserler ve kültür etkinlikleri düzenlediği kentin, alt yapı hizmetinden ne kadar yoksun kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Haftalık düzenli olarak temizlenmesi gereken rögarların temizliğinin yapılmadığı öğrenilirken, rögarlardan taşan sular şehrin dört bir yanını sardı.

Bahçelievler mahallesi, Küçük Sanayi bölgesi ve İstiklal caddesi gibi onlarca kritik bölgede su baskınları yaşandı.

Başkan Subaşı, 20 dakikalık yaz yağmurunda kentin geldiği durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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