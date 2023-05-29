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Tunus'ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Tunus’ta iki hafif uçak düştü: 2 ölü 2 yaralı

Tunus Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta iki hafif uçağın düşmesi sonucu 2 Fransız turist hayatını kaybetti, 2'si yaralandığı belirtildi.

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