TEM'de beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı! Sürücü canını zor kurtardı
TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde beyaz eşya yüklü bir tır alev alev yandı. Yangını son anda fark eden tır sürücüsü canını zor kurtarırken, yangın sebebiyle otoyolda trafik iki şeritten verildi.
TEM Otoyolu Düzce geçişinde beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı. Diğer sürücülerin uyarıları sonrasında yangını fark eden sürücü, "Canımı zor kurtardım" dedi.
Yangın, TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan yüklediği beyaz eşyaları Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan limana götüren Mehmet A. idaresindeki 34 TJ 7193 plakalı tır, otoyolda ilerlerken Yeşilyayla mevkiinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı.
Alevleri gören otoyoldaki diğer sürücüler tır sürücüsü Mehmet A.'yi uyardı. Tırı emniyet şeridinde çeken sürücü Mehmet A., itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın anını anlatan sürücü Mehmet A., "Otoyolda ilerliyordum. Diğer sürücüler yangının olduğu uyarısında bulundular. Ben de aracı hemen emniyet şeridine çektim. Alevler birden şoför mahallini sardı. Canımı zor kurtardım" dedi. Yangın sebebiyle otoyolda trafik iki şeritten verildi. Trafik, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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