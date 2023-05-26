TEM’de beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı! Sürücü canını zor kurtardı





Yangın anını anlatan sürücü Mehmet A., "Otoyolda ilerliyordum. Diğer sürücüler yangının olduğu uyarısında bulundular. Ben de aracı hemen emniyet şeridine çektim. Alevler birden şoför mahallini sardı. Canımı zor kurtardım" dedi. Yangın sebebiyle otoyolda trafik iki şeritten verildi. Trafik, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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