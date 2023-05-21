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AFAD büyüklüğünü duyurdu! Ege Denizi'nde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2023
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AFAD büyüklüğünü duyurdu! Ege Denizi’nde deprem

Son dakika haberine göre sabah 07.36 sıralarında merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege kıyılarından da hissedilen depremle ilgili AFAD açıklama yaptı.

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