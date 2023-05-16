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Sazan sarmalı yöntemiyle vurgun yapan 8 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Sazan sarmalı yöntemiyle vurgun yapan 8 şüpheli yakalandı

Adana’da “Sazan sarmalı” yöntemiyle 1 milyon 29 bin liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 şüpheliyi yakalandı. Zanlılardan, 7’sinin tutuklandı.

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