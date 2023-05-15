17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da hurma bahçesinde kan donduran olay! Çalıların arasında o halde bulundu

Adana’da hurma bahçesinde kan donduran olay! Çalıların arasında o halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
ABONE OL
Adana’da hurma bahçesinde kan donduran olay! Çalıların arasında o halde bulundu

Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Adana'da meydana geldi. Yürüyüşe çıkan kişi, hurma bahçesinde çalıların arasında beyaz eşya tamircisi 35 yaşındaki Emrah Baysal'ın, boğazı kesilmiş cesediyle karşılaştı. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. İşte kan donduran olayın detayları...

Adana'da yaşanan olay, saat 09.30 sularında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi.

Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı. Cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal olduğu belirlendi.

Emrah Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baysal'ın yakınları morgun önünde gözyaşı döktü.

Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA